Песьяков — о Карпине в «Динамо»: «Есть чувство неудовлетворенности, я ставил на то, что все получится»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо».

— Если говорить о Карпине, какая реакция была на его уход из «Динамо»?

— Чувство неудовлетворенности. Я вообще ставил на то, что все получится. Просто нужно было еще немного времени. Но если в «Ростове» это время могли дать, то в «Динамо» — уже нет. Хотя мы всей внутрянки не знаем. Наверное, что-то там было с руководством, раз он сам ушел. Нам всего никто не расскажет, можем только гадать.

— Поддержали его как-то, может, списывались?

— Виделись с ним после увольнения на кубковых играх, но не списывались лично.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил о решении завершить работу в клубе и полностью сосредоточиться на сборной России. Ранее Карпин также совмещал работу в сборной и в «Ростове», который покинул в феврале 2025 года.