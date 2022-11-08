Акинфеев: «Мне практически ни с кем уже неинтересно играть»
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал голкипера, который произвел на него впечатление, а также высказался о возможном проведении матча с медиакомандой.
— Из тех вратарей, кого ты видел, кто самый крутой? Кто производит впечатление?
— Все ребята достаточно пластичные, хорошие. Есть опытные как Филимонов Саша, есть молодые пацаны, есть Георгий Кырныц, который был в школе и академии ЦСКА и в основном составе. Поэтому так кого-то выделять не буду, но скажу, что все молодцы.
— Удивляет, что тот же Кырнац, который недавно выходил с «Реалом», теперь играет в медиалиге?
— Не то, что удивляюсь. Наверное, немного обидно за Жору, что так все произошло. Тем более талант был хороший, потенциал был хороший, но ничего страшного. Медиалига — это тоже футбол, как мы уже сказали. Пускай хотя бы здесь в этой истории, если ему нравится, какой-то драйв, кайф футбольный, пусть повезет.
— Коллаборация медийного и профессионального футбола — это хорошо? Некоторые говорят, зачем они лезут? Медийный футбол — это не то.
— Нет, я уже сказал, меня спрашивали по поводу игр со сборной, с клубами, наверное, с клубами это будет более приемлемая история. Сборную трогать не будем, потому что немного другая история. Сборная своей жизнью живет и должна жить. А здесь, я согласен, что есть некий перебор, перегиб, не буду скрывать, что и мат, но здесь более слышимо, потому что неполные трибуны, но если брать профессиональный футбол, мат тоже есть и эмоции. Если бы слышали все и вся, то люди бы просто ходили с берушами и вообще бы надо, чтобы они не слышали, потому что футбол, дажу пускай медийный, без эмоции, — не футбол.
— ЦСКА должен был недавно сыграть с 2Drots...
— Я тоже что-то такое слышал, что даже договариваются.
— Лично тебе это интересно?
— Я скажу так, что мне практически ни с кем уже неинтересно играть, потому что я по 150 раз сыграл, но это, конечно, шутка! Мы же играли, молодежка играла, у нас некоторые ребята против «Амкала» играли в свое время 3 года назад. Почему нет? Просто я говорю, что это шоу. Мы прекрасно понимаем, что это шоу, это можно сделать красиво на стадионе, можно привести много народу, люби будут болеть, сделать мини праздник, потому что футбол — праздник! Даже в таком формате это будет все равно праздник.
— Медийная тенденция переносится на большой футбол. Сейчас говорят, что может быть матч сборной России 2008 года против бразильцев с Роналдиньо, Кафу. Говорят, что Бородюк уже обзванивал игроков. Звонил тебе?
— Нет.
— Но ты бы сыграл?
— Почему нет? Опять же, это праздник. Думаю, что бразильцы хотя бы уже в этом возрасте с пузом подъедут и не будут накалачивать кучу голов. Но это опять же я утрирую. Интересно было бы сыграть, потому что были в 2006 товарищеский матч, потом перед чемпионатом мира был, но всегда интересно играть против сильного соперника. Тем более есть, что вспомнить: против Роналду играл, Роналдиньо, Кафу был. Ну это...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2