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Акинфеев: «Мне практически ни с кем уже неинтересно играть»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал голкипера, который произвел на него впечатление, а также высказался о возможном проведении матча с медиакомандой.

— Из тех вратарей, кого ты видел, кто самый крутой? Кто производит впечатление?

— Все ребята достаточно пластичные, хорошие. Есть опытные как Филимонов Саша, есть молодые пацаны, есть Георгий Кырныц, который был в школе и академии ЦСКА и в основном составе. Поэтому так кого-то выделять не буду, но скажу, что все молодцы.

— Удивляет, что тот же Кырнац, который недавно выходил с «Реалом», теперь играет в медиалиге?

— Не то, что удивляюсь. Наверное, немного обидно за Жору, что так все произошло. Тем более талант был хороший, потенциал был хороший, но ничего страшного. Медиалига — это тоже футбол, как мы уже сказали. Пускай хотя бы здесь в этой истории, если ему нравится, какой-то драйв, кайф футбольный, пусть повезет.

— Коллаборация медийного и профессионального футбола — это хорошо? Некоторые говорят, зачем они лезут? Медийный футбол — это не то.

— Нет, я уже сказал, меня спрашивали по поводу игр со сборной, с клубами, наверное, с клубами это будет более приемлемая история. Сборную трогать не будем, потому что немного другая история. Сборная своей жизнью живет и должна жить. А здесь, я согласен, что есть некий перебор, перегиб, не буду скрывать, что и мат, но здесь более слышимо, потому что неполные трибуны, но если брать профессиональный футбол, мат тоже есть и эмоции. Если бы слышали все и вся, то люди бы просто ходили с берушами и вообще бы надо, чтобы они не слышали, потому что футбол, дажу пускай медийный, без эмоции, — не футбол.

— ЦСКА должен был недавно сыграть с 2Drots...

— Я тоже что-то такое слышал, что даже договариваются.

— Лично тебе это интересно?

— Я скажу так, что мне практически ни с кем уже неинтересно играть, потому что я по 150 раз сыграл, но это, конечно, шутка! Мы же играли, молодежка играла, у нас некоторые ребята против «Амкала» играли в свое время 3 года назад. Почему нет? Просто я говорю, что это шоу. Мы прекрасно понимаем, что это шоу, это можно сделать красиво на стадионе, можно привести много народу, люби будут болеть, сделать мини праздник, потому что футбол — праздник! Даже в таком формате это будет все равно праздник.

— Медийная тенденция переносится на большой футбол. Сейчас говорят, что может быть матч сборной России 2008 года против бразильцев с Роналдиньо, Кафу. Говорят, что Бородюк уже обзванивал игроков. Звонил тебе?

— Нет.

— Но ты бы сыграл?

— Почему нет? Опять же, это праздник. Думаю, что бразильцы хотя бы уже в этом возрасте с пузом подъедут и не будут накалачивать кучу голов. Но это опять же я утрирую. Интересно было бы сыграть, потому что были в 2006 товарищеский матч, потом перед чемпионатом мира был, но всегда интересно играть против сильного соперника. Тем более есть, что вспомнить: против Роналду играл, Роналдиньо, Кафу был. Ну это...

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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4
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5
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6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
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 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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9
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 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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