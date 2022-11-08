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Юран: «Посмотрите, сколько мячей забил Сычевой с пенальти. Преждевременно о нем что-то говорить»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в первом круге РПЛ.

«Посмотрите, сколько мячей забил Сычевой с пенальти. Преждевременно о нем что-то говорить. Еще только закончился первый круг. У нас всегда любят забегать вперед и говорить, что у нас здесь есть суперзвезда. Надо дождаться окончания этого сезона, тогда можно говорить о Сычевом более конкретно», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

В текущем сезоне Сычевой провел 14 матчей за «Оренбург» в чемпионате России, в которых забил 11 мячей (2 из них с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-prezhdevremenno-chto-to-govorit-o-sy-chevom-posmotrite-skol-ko-on-zabil-s-penal-ti/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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