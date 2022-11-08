Юран: «Посмотрите, сколько мячей забил Сычевой с пенальти. Преждевременно о нем что-то говорить»

Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в первом круге РПЛ.

«Посмотрите, сколько мячей забил Сычевой с пенальти. Преждевременно о нем что-то говорить. Еще только закончился первый круг. У нас всегда любят забегать вперед и говорить, что у нас здесь есть суперзвезда. Надо дождаться окончания этого сезона, тогда можно говорить о Сычевом более конкретно», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

В текущем сезоне Сычевой провел 14 матчей за «Оренбург» в чемпионате России, в которых забил 11 мячей (2 из них с пенальти) и сделал одну результативную передачу.