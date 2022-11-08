Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Хлусевич — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ: «Все еще впереди»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Еще впереди целый круг, поэтому все впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае», — цитирует Sport24 Хлусевича.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. На второй строчке располагается «Спартак» (33 очка), третьим идет «Ростов» (32 очка).

21-летний Хлусевич в текущем сезоне провел за красно-белых 15 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-08-vperedi-tselyy-krug-poetomu-vse-vperedi-khlusevich-o-borbe-s-zenitom-za-chempionstvo
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как сногсшибательная внешность разрушила карьеру американской легкоатлетки: «Это унизительно»
«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жоаозиньо заявил, что не ведет переговоры об уходе из «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости