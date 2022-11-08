Хлусевич — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ: «Все еще впереди»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Еще впереди целый круг, поэтому все впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае», — цитирует Sport24 Хлусевича.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. На второй строчке располагается «Спартак» (33 очка), третьим идет «Ростов» (32 очка).

21-летний Хлусевич в текущем сезоне провел за красно-белых 15 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.