Вратарь Гудиев пройдет просмотр в «Химках»

Как стало известно «СЭ», голкипер Виталий Гудиев пройдет просмотр в «Химках». В данный момент игрок является свободным агентом.

С 2014 года вратарь выступал за «Ахмат». За это время он провел за грозненский клуб 44 матча, в которых пропустил 58 голов. Также на его счету 65 матчей за молодежную команду «Ахмата» (72 пропущенных гола).

27-летний вратарь покинул «Ахмат» после сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.