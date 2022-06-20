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Вратарь Гудиев пройдет просмотр в «Химках»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Виталий Гудиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», голкипер Виталий Гудиев пройдет просмотр в «Химках». В данный момент игрок является свободным агентом.

С 2014 года вратарь выступал за «Ахмат». За это время он провел за грозненский клуб 44 матча, в которых пропустил 58 голов. Также на его счету 65 матчей за молодежную команду «Ахмата» (72 пропущенных гола).

27-летний вратарь покинул «Ахмат» после сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Виталий Гудиев
РПЛ
ФК Химки
0
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Зенит

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Краснодар

 6
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