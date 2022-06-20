В Госдуме РФ предложили Рыбусу получить российское гражданство после нападок из Польши

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Сначала на него обрушился замглавы польского МИД, теперь еще и федерация футбола. Рыбус — гражданин Польши, — сказал Свищев «СЭ». — Так относиться к своим гражданам — свинство. Вместо защиты граждан своей страны они обрушиваются на него со всевозможными нападками, издевательствами и угрозами. Не допускать футболиста в сборную Польши по политическим причинам — вполне себе свинство».

Также Свищев предложил футболисту подумать о российском гражданстве.

«Если коллеги из соседней страны не могут обеспечить безопасность гражданина, мы можем в случае его обращения оказать поддержку, в том числе в получении гражданства России. Если он обратится с этим вопросом, надо рассмотреть и поддержать. Все предпосылки есть: жена, он не первый год играет в России. Он принял решение остаться в России в нынешние непростые времена. Этот поступок заслуживает уважения. Если у него будет желание получить гражданство, надо поддержать на всех уровнях», — добавил он.

Ранее переход Рыбуса раскритиковал заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.