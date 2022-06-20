В «Спартаке» отреагировали на решение Польской федерации футбола не вызывать Рыбуса в сборную Польши

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на заявление Польской федерации футбола о запрете защитнику Мацею Рыбусу выступать за сборную по политическим причинам.

«Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — сказал Зеленов.

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.