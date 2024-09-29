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Сегодня, 10:16

Голкипер «Оренбурга» Москвичев: «Нам должно чуть больше повезти, и тогда придут результаты»

Алина Савинова
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Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев прокомментировал неудачный старт команды в РПЛ сезона-2024/25.

«Честно говоря, в команде до сих пор не определили, в чем причина такого тяжелого старта сезона для «Оренбурга». Мы продолжаем работать, делать все, что от нас зависит. Наверное, дальше в каких-то моментах нам уже должно чуть больше повезти, и тогда придут результаты. Как выйти из этой ситуации? Работать, работать и еще раз работать», — цитирует Москвичева Legalbet.

В 10-м туре РПЛ «Оренбург» уступил «Пари НН» со счетом 1:2 и продлил безвыигрышную серию до 13 матчей во всех турнирах. Команда Давида Деограсии с 7 очками располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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