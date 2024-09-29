Голкипер «Оренбурга» Москвичев: «Нам должно чуть больше повезти, и тогда придут результаты»

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев прокомментировал неудачный старт команды в РПЛ сезона-2024/25.

«Честно говоря, в команде до сих пор не определили, в чем причина такого тяжелого старта сезона для «Оренбурга». Мы продолжаем работать, делать все, что от нас зависит. Наверное, дальше в каких-то моментах нам уже должно чуть больше повезти, и тогда придут результаты. Как выйти из этой ситуации? Работать, работать и еще раз работать», — цитирует Москвичева Legalbet.

В 10-м туре РПЛ «Оренбург» уступил «Пари НН» со счетом 1:2 и продлил безвыигрышную серию до 13 матчей во всех турнирах. Команда Давида Деограсии с 7 очками располагается на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.