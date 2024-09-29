В «Локомотиве» оценили работу тренера Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера Михаила Галактионова.

— Как вы оцените работу Михаила Галактионова?

— А как вы?

— Только положительно.

— Мы ровно так же. Клуб и игроки развиваются, работа тренерского штаба адекватно воспринимается командой. Мы также оцениваем работу Галактионова только положительно.

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.