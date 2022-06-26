В «Зените» отреагировали на информацию об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об аренде вратаря «Коринтианса» Ивана и полузащитник Густаво Мантуана.
«Мы не комментируем процесс переговоров, мы говорим только о его результатах. Еще ничего непонятно до конца», — цитирует Медведева «СЭ».
Как сообщал Globo Esporte, Иван и Мантуан включены в сделку по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» и прибудут в клуб после 13 июля. У «Зенита» будет возможность выкупить обоих футболистов.
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4
|Краснодар
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|0
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|0
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5
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|0
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|0
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|0-0
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Факел
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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