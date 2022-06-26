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В «Зените» отреагировали на информацию об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Медведев.
Фото ФК Зенит

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об аренде вратаря «Коринтианса» Ивана и полузащитник Густаво Мантуана.

«Мы не комментируем процесс переговоров, мы говорим только о его результатах. Еще ничего непонятно до конца», — цитирует Медведева «СЭ».

Как сообщал Globo Esporte, Иван и Мантуан включены в сделку по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» и прибудут в клуб после 13 июля. У «Зенита» будет возможность выкупить обоих футболистов.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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