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Сегодня, 08:45

Лещук — о замедлении YouTube: «Rutube — тоже нормально! Хорошее качество, нет рекламы. Идеально!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о замедлении YouTube.

— Ты довольно разносторонний человек. Как к тебе приходят идеи? Недавно видели тебя в тире.

— Просто постоянно хочется что-то попробовать новое. Как с той же фотографией, монтажом, другими увлечениями. Специалистом ты не станешь, потому что в каждой области этому нужно посвятить практически всю жизнь. Но можно выйти на уровень, чтобы просто понимать, как это происходит, дать какой-то совет тому, кто вообще ничего не умеет. Интересно научиться и обладать определенными навыками.

— Ты даже хотел создать видеоблог, где учился бы новой профессии. Идея еще жива?

— Да, чему-то учиться месяц. Идея жива, но нужно время, чтобы заняться этим серьезно. За год ты можешь освоить 12 профессий.

— Стать фотографом, например.

— Я раньше фотографировал. Не пошло дальше. Не сильно затянуло. Переключился на что-то другое.

— Сейчас замедляют YouTube, с новыми проектами сложнее.

— Зато есть Rutube и «ВК Видео». Rutube тоже нормально! Он мне в эти январские праздники открылся с новой стороны. Я там смотрю «Гарри Поттера». В хорошем качестве! Нигде в интернете не надо искать, никакой рекламы. А там открыл — хорошее качество, нет рекламы. Идеально! И второй сезон «Игры в кальмара» там же. Так что есть плюсы.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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П
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Бителло

Динамо

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 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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