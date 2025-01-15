Лещук — о замедлении YouTube: «Rutube — тоже нормально! Хорошее качество, нет рекламы. Идеально!»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о замедлении YouTube.

— Ты довольно разносторонний человек. Как к тебе приходят идеи? Недавно видели тебя в тире.

— Просто постоянно хочется что-то попробовать новое. Как с той же фотографией, монтажом, другими увлечениями. Специалистом ты не станешь, потому что в каждой области этому нужно посвятить практически всю жизнь. Но можно выйти на уровень, чтобы просто понимать, как это происходит, дать какой-то совет тому, кто вообще ничего не умеет. Интересно научиться и обладать определенными навыками.

— Ты даже хотел создать видеоблог, где учился бы новой профессии. Идея еще жива?

— Да, чему-то учиться месяц. Идея жива, но нужно время, чтобы заняться этим серьезно. За год ты можешь освоить 12 профессий.

— Стать фотографом, например.

— Я раньше фотографировал. Не пошло дальше. Не сильно затянуло. Переключился на что-то другое.

— Сейчас замедляют YouTube, с новыми проектами сложнее.

— Зато есть Rutube и «ВК Видео». Rutube тоже нормально! Он мне в эти январские праздники открылся с новой стороны. Я там смотрю «Гарри Поттера». В хорошем качестве! Нигде в интернете не надо искать, никакой рекламы. А там открыл — хорошее качество, нет рекламы. Идеально! И второй сезон «Игры в кальмара» там же. Так что есть плюсы.