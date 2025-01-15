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Сегодня, 08:30

Лещук — о приходе Трампа: «Единственные, кто знают все — создатели сериала «Симпсоны»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос, повлияет ли вступление Дональда Трампа в должность президента США на допуск россиян к международным стартам.

— Тяжело об этом говорить. Да, вроде бы он настроен на то, чтобы ситуация нормализовалась. При этом его заявления по поводу Гренландии тоже вызывают вопросы. Как к этому отнесутся другие страны? Что из этого может получиться? Главное, чтобы не произошло какого-то глобального конфликта, ухудшающего ситуацию.

С одной стороны, вроде бы хорошо, что, возможно, теперь наконец-то будет какой-то диалог. Но к чему все это приведет — тяжело судить. Каждый год происходит что-то новое. Жизнь как сериал: то ковид, то еще что-то. Нельзя загадывать. Единственные, кто знают все — создатели сериала «Симпсоны».

Недавно увидел, что его нужно пересмотреть полностью, чтобы понимать, что будет дальше. Ведь, как оказалось, глобальный пожар в Лос-Анджелесе «Симпсоны» тоже предсказали. Очень интересно, как они это создавали. Многое сходится, — сказал Лещук «СЭ».

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Трамп сменит Джо Байдена на посту главы Соединенных Штатов 20 января.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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