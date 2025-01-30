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30 января, 23:15

Вратарь «Балтики» Бориско рассказал, что мог перейти в «Спартак» несколько лет назад

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Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал, что мог перейти в московский «Спартак».

«Да, действительно был интерес. Но сейчас все вопросы лучше адресовать моему агенту. Почему тогда не удалось перейти? Не могу ответить на этот вопрос. Тогда я работал с другим агентом. Он мне просто сказал, что что-то там не срослось.

Очень приятно, когда тобой интересуются такие большие клубы, как «Спартак». Если я тогда не перешел, значит, еще был не готов», — цитирует игрока Мetaratings.ru

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. На счету 24-летнего вратаря 74 матча, 35 из которых «на ноль», а также 54 пропущенных мяча.

Источник: Metaratings
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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