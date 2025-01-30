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30 января, 23:45

Газизов допустил, что рано или поздно уйдет из футбола в бизнес

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что получает только пассивный доход с принадлежащего ему бизнеса.

«Бизнес есть, но это больше пенсионерский вариант, все на аутсорсинге. Мне отдают определенный процент — и все. Поэтому что если заниматься, то надо самому, а это займет все время. Бизнес не должен иметь пустоты.

Завязать с футболом? Все возможно. Может получиться так, что возникнут новые вызовы. Нельзя сказать, что всю жизнь буду в футболе. Завтра меня уволят откуда-то и скажут, что никому не нужен. Сидеть без дела я не буду», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Газизов работает в махачкалинском клубе с лета 2023 года. Ранее он занимал должность генерального директора в «Уфе» и московском «Спартаке».

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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