Джурасович — о жизни в России: «Здесь меня приняли с первого дня»

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в разговоре с «СЭ» высказался о жизни в России.

«Хочу сказать, что было очень много хороших и приятных моментов. Меня приняли здесь с первого дня. Очень благодарен за это одноклубникам. Думаю, можно выделить большие победы, которые мы одержали вместе с командой», — сказал Джурасович «СЭ».

В прошедшем сезоне «Акрон» занял девятое место в РПЛ. 22-летний серб провел за тольяттинцев 33 матча во всех турнирах.