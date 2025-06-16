Джурасович — о жизни в России: «Здесь меня приняли с первого дня»
Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в разговоре с «СЭ» высказался о жизни в России.
«Хочу сказать, что было очень много хороших и приятных моментов. Меня приняли здесь с первого дня. Очень благодарен за это одноклубникам. Думаю, можно выделить большие победы, которые мы одержали вместе с командой», — сказал Джурасович «СЭ».
В прошедшем сезоне «Акрон» занял девятое место в РПЛ. 22-летний серб провел за тольяттинцев 33 матча во всех турнирах.
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3
|Локомотив
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|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
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15
|Родина
|0
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|0-0
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16
|Факел
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|0
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|0-0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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