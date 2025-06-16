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16 июня 2025, 14:59

Джурасович — о жизни в России: «Здесь меня приняли с первого дня»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в разговоре с «СЭ» высказался о жизни в России.

«Хочу сказать, что было очень много хороших и приятных моментов. Меня приняли здесь с первого дня. Очень благодарен за это одноклубникам. Думаю, можно выделить большие победы, которые мы одержали вместе с командой», — сказал Джурасович «СЭ».

В прошедшем сезоне «Акрон» занял девятое место в РПЛ. 22-летний серб провел за тольяттинцев 33 матча во всех турнирах.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
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