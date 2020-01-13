Врачи «Уфы» спасли пассажира, которому стало плохо в самолете

Врачи «Уфы» оказали первую медицинскую помощь пассажиру во время полета команды на тренировочный сбор на Кипр, сообщает РИА «Новости».

— Врачи оказали первую помощь. Парень просто упал в проходе на нашего реабилитолога Александра Самородова, — рассказал руководитель пресс-службы уфимцев Сергей Тертышный. — Он сразу начал щупать пульс и куда-то нажимать, на точки на шее и на висок. Принесли кислородную маску, потом подошел наш врач. Парень был абсолютно трезвый. Он был не один, это был музыкальный коллектив, который летел на гастроли. Этот пассажир падал не один раз. В первый его друзья немного посмеялись, улыбались, думали, что ничего серьезного. Потом прошло секунд 15, а он уже рухнул без сознания.