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Врачи «Уфы» спасли пассажира, которому стало плохо в самолете

15:02
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Врачи «Уфы» оказали первую медицинскую помощь пассажиру во время полета команды на тренировочный сбор на Кипр, сообщает РИА «Новости».

— Врачи оказали первую помощь. Парень просто упал в проходе на нашего реабилитолога Александра Самородова, — рассказал руководитель пресс-службы уфимцев Сергей Тертышный. — Он сразу начал щупать пульс и куда-то нажимать, на точки на шее и на висок. Принесли кислородную маску, потом подошел наш врач. Парень был абсолютно трезвый. Он был не один, это был музыкальный коллектив, который летел на гастроли. Этот пассажир падал не один раз. В первый его друзья немного посмеялись, улыбались, думали, что ничего серьезного. Потом прошло секунд 15, а он уже рухнул без сознания.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200113/1563365401.html

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