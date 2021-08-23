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Бека-Бека поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»

20:00
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Полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал переход в «Локомотив». Француз подписал пятилетний контракт.

«Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о «Локомотиве», перед тем как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре (с «Краснодаром». — Прим. "СЭ"). Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче», — цитирует Бека-Бека официальный сайт клуба.

Ранее 20-летний опорный полузащитник вызывался в молодежные сборные Франции, а с этого года выступает за олимпийскую сборную, в составе которой успел провести 3 матча на Играх в Токио.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24616

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Александр Кравченко все материалы автора

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