Бека-Бека поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»

Полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал переход в «Локомотив». Француз подписал пятилетний контракт.

«Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о «Локомотиве», перед тем как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре (с «Краснодаром». — Прим. "СЭ"). Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче», — цитирует Бека-Бека официальный сайт клуба.

Ранее 20-летний опорный полузащитник вызывался в молодежные сборные Франции, а с этого года выступает за олимпийскую сборную, в составе которой успел провести 3 матча на Играх в Токио.