Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья Пиняева

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Сергея Пиняева. По его словам, 17-летний россиянин чувствует себя прекрасно.

«Еще не состоялся консилиум, обследование у него прошло, — приводит слова Чачаева ТАСС. — Состояние у Пиняева хорошее. Он прекрасно себя чувствует, все нормально. У Сергея все восстановилось. Но сейчас врачи решают, что дальше».

20 июля Пиняеву стало плохо на тренировке. Его отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что ему диагностирован пневмоторакс.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах за самарский клуб во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.