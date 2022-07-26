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Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья Пиняева

Карен Саркисян
Корреспондент
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Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Сергея Пиняева. По его словам, 17-летний россиянин чувствует себя прекрасно.

«Еще не состоялся консилиум, обследование у него прошло, — приводит слова Чачаева ТАСС. — Состояние у Пиняева хорошее. Он прекрасно себя чувствует, все нормально. У Сергея все восстановилось. Но сейчас врачи решают, что дальше».

20 июля Пиняеву стало плохо на тренировке. Его отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что ему диагностирован пневмоторакс.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах за самарский клуб во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/15314247
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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