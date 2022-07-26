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Роберто Фернандес о переходе в «Динамо»: «Постараюсь соответствовать уровню клуба»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новичок «Динамо» Роберто Фернандес дал первое короткое интервью в статусе игрока московского клуба.

«Привет! Это Роберто Фернандес. Я очень рад оказаться в «Динамо». Я постараюсь соответствовать уровню клуба.

Динамовцы, надеюсь, что скоро с вами увидимся!» - цитирует Фернандеса пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.

ФК Динамо (Москва)
Роберто Фернандес
0
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