Роберто Фернандес о переходе в «Динамо»: «Постараюсь соответствовать уровню клуба»

Новичок «Динамо» Роберто Фернандес дал первое короткое интервью в статусе игрока московского клуба.

«Привет! Это Роберто Фернандес. Я очень рад оказаться в «Динамо». Я постараюсь соответствовать уровню клуба.

Динамовцы, надеюсь, что скоро с вами увидимся!» - цитирует Фернандеса пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.