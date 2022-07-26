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Хохлов о трансфере Фернандеса: «Динамо» нужно было укреплять позицию защиты, там много потерь»

Хохлов отреагировал на переход Фернандеса в «Динамо»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о трансфере защитника Роберто Фернандеса.

«Не знаю этого игрока. «Динамо» нужно было укреплять позицию защиты, было много потерь: и Ордец, и Бальбуэна, и Евгеньев, и Варела. В защите недобор игроков. Хороший ли это трансфер? Время покажет», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.

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