Хохлов о трансфере Фернандеса: «Динамо» нужно было укреплять позицию защиты, там много потерь»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о трансфере защитника Роберто Фернандеса.

«Не знаю этого игрока. «Динамо» нужно было укреплять позицию защиты, было много потерь: и Ордец, и Бальбуэна, и Евгеньев, и Варела. В защите недобор игроков. Хороший ли это трансфер? Время покажет», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.