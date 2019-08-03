"Вперед, "Спартак". Давай, давай". Слова Шюррле после дебюта за красно-белых

Нападающий "Спартака" Андре Шюррле после матча 4-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что команда сыграла хорошо. По словам немецкого форварда, он впечатлен поддержкой болельщиков.

– Было тяжело, так как играли в меньшинстве, - сказал Шюррле в эфире клубного телевидения. - Но мы боролись, показали характер. Атмосфера на стадионе была потрясающей.

Мы играли хорошо вдесятером. Защитники проявили себя отлично. В нападении тоже имели моменты. У Зобнина был великолепный момент. Повторюсь, в целом сыграли хорошо. Не хватило немного удачи.

Я старался подбодрить игроков, привнести энергию во втором тайме. Хотя в первом тайме команда тоже играла хорошо. Повторюсь, что не хватило немного удачи, чтобы забить гол.

– Какие эмоции от общения с фанатами?

– Незабываемые эмоции от общения с болельщиками. Столько фанатов пришло вчера на автограф-сессию. Хотел бы их поблагодарить.

На стадионе сегодня была невероятная атмосфера, я очень впечатлен. Болельщики поддерживали, даже когда мы оборонялись. С нетерпением жду других матчей "Спартака".

Вперед "Спартак". Давай, давай. (сказал по-русски).