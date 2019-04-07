16:14 | Футбол — РПЛ

"Возможно, я ошибся с заменами". Аленичев - о поражении от "Урала"

1
Обсудить

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения в матче 22-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:3) заявил, что, возможно, он ошибся с заменами. 

- Я всегда реагирую спокойно на голы - это мое состояние, внутри все держу, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Зрителям понравился футбол: открытый, пять забитых мячей. Наша вина в поражении, ведь могли забить третий и четвертый, но не хватило реализации. Возможно, я ошибся с заменами, но они были вынужденными Психология команды? Все покажет следующая игра.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. 

Урал - Енисей

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ