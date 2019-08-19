Войцех Ковалевски: «Спартак» устоял в первом тайме за счет сэйвов Максименко"

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. Он отметил изменения в игре красно-белых после перерыва.

— Первый тайм был сложным для «Спартака». Только за счет самоотдачи и сэйвов Максименко «Спартак» устоял в первом тайме, — сказал в эфире клубного канала «Спартака» на YouTube Ковалевски. — Нужно было что-то менять в перерыве. «Спартак» во втором тайме заиграл с высоким прессингом, заставил ЦСКА обороняться у ворот. Возникли угрозы у ворот Акинфеева. «Спартак» отлично разыграл контратаку, а Жиго забил. Конечно, это странно, когда центральный защитник так забивает. Но мы в футболе такое видели. Я под большим впечатлением от его игры. Хотя в первом тайме так же впечатлял Максименко. А после перерыва — Жиго и Джикия. Это лидеры команды.

Максименко прибавляет в уверенности. Он умеет держать в руках защиту и исправлять проблемы, если возникают ошибки. Он хорошо реагирует, сокращает дистанцию, когда нужно. Такой опыт будет полезен для его развития. Он уже на хорошем уровне играет.