Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата России из-за качества судейства в играх красно-белых.

— То есть, тот взрыв, который случился среди общественности после слов Федуна, вас не задел?

— Да, воспринял абсолютно спокойно. На следующий день после матча с «Сочи» у нас была тренировка, на которой мы разобрали игру. Она, кстати, была хорошей. Мы вели 2:0, а могли 3:0 и 4:0. Результат вы все знаете, но важно, чтобы тренер... Как это сказать. Понимаете, если мое настроение будет зависеть только от результата, оно будет скакать по параболе: то я доволен и счастлив, то я не могу спокойно спать. За время работы, особенно в «Шальке», ко мне пришло понимание того, что мою работу нельзя оценивать исключительно на основе результата. Каждый день мы делаем то же самое по составленному нами плану. Сейчас мы первые, но будь мы десятыми, разве это бы означало, что работа сделана плохо? На мой взгляд, нет.

Вспомните игру с «Уфой»: отличный матч, который мы контролировали с самого начала. Не помню, сколько моментов мы создали: четыре, пять, шесть. Но мы сыграли 1:1. Конечно, результат важен для всех — наверное, важнее всего. Но для тренеров при анализе матчей важны совершенно другие вещи. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)