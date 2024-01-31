Воспитанник «Зенита» Козлов перешел в «Балтику»

Полузащитник «Зенита» Данила Козлов стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба академии петербургского клуба.

Отмечается, что соглашение между командами оставляет за «Зенитом» право приоритетного выкупа.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Данилу Козлова и желает удачи в составе новой команды!» — сказано в заявлении сине-бело-голубых.

Козлов — воспитанник Академии «Зенита». За основную команду петербургского клуба 19-летний футболист провел три игры, в которых не отметитился результативными действиями.

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