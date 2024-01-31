Стали известны подробности перехода полузащитника Козлова из «Зенита» в «Балтику»

Как стало известно «СЭ», реальная сумма компенсации за переход 19-летнего хавбека Данилы Козлова из «Зенита» в «Балтику» составила 30 миллионов рублей.

При этом выкупить молодого футболиста обратно сине-бело-голубые имеют право за 60 миллионов в течение двух ближайших трансферных окон и за 90 миллионов — летом 2025 года.

Информация журналиста Ивана Карпова, сообщавшего, что чемпионы России получат за Козлова 35 миллионов рублей, а опция обратного выкупа в течение следующих четырех заявочных кампаний колеблется от 70 миллионов будущим летом до 140 миллионов зимой 2026 года, неверна.

31 января «Зенит» объявил о переходе Козлова в «Балтику». Соглашение между командами оставляет за сине-бело-голубыми право приоритетного выкупа.