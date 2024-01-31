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31 января, 16:10

Нападающий «Крыльев» Ежов — о дисквалификации Валиевой: «Это травма для любого человека, если все твои награды отберут»

Нападающий «Крыльев» Ежов высказался о решении CAS по делу Валиевой
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов в разговоре с «СЭ» высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву.

— Спортивная новость последних дней — решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Как относитесь к такому исходу дела?

— Особо в этом ничего не понимаю, видел это в новостях. Понятное дело, это на самом деле, мне кажется, травма для любого человека будет, если все твои награды, которые ты, грубо говоря, за всю жизнь заработал, отберут. А тем более у них карьера, я так понимаю, немного короче, чем у нас. Должно быть какое-то существенное нарушение. Не могу сказать, правильно это или нет, но 100 процентов Камилу жалко.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.

Фигурное катание
ФК Крылья Советов (Самара)
Камила Валиева
Роман Ежов
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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