Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов в разговоре с «СЭ» высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву.

— Спортивная новость последних дней — решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Как относитесь к такому исходу дела?

— Особо в этом ничего не понимаю, видел это в новостях. Понятное дело, это на самом деле, мне кажется, травма для любого человека будет, если все твои награды, которые ты, грубо говоря, за всю жизнь заработал, отберут. А тем более у них карьера, я так понимаю, немного короче, чем у нас. Должно быть какое-то существенное нарушение. Не могу сказать, правильно это или нет, но 100 процентов Камилу жалко.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.