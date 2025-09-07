Воспитанник «Зенита» Кирш назвал неожиданным назначение Зырянова на пост председателя правления клуба

Защитник «Зенита-2» Илья Кирш, выступающий на правах аренды за «Черноморец», назвал неожиданным назначение Константина Зырянова на пост председателя правления сине-бело-голубых.

«Да. На самом деле для меня стало большой неожиданностью, что поменяли Александра Ивановича Медведева. Посмотрим, как Зырянов будет работать в новой должности. Надеюсь, у него получится принести пользу клубу, и все будет хорошо», — цитирует Кирша legalbet.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменил на этом посту Александра Медведева.