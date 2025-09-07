Посредник в трансфере Медины рассказал о переходе футболиста в «Дамак»

Посредник Мануэль Стоянович, представляющий интересы полузащитника «Дамака» Хесуса Медины, ответил на вопрос «СЭ» о переходе футболиста в клуб.

«Совершить переход Медины было легко. Он — топовый футболист, и с моими связями было очень легко, если честно!» — сказал Стоянович «СЭ».

Хесус Медина и его посредник Мануэль Стоянович. Фото Из личного архива Мануэля Стояновича

28-летний парагваец выступал за «Спартак» с июля 2023 года, он перешел в команду из ЦСКА. Хавбек провел за красно-белых 58 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.