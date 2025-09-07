Источник: «Бока Хуниорс» готов отпустить Сенона в ЦСКА за 10 миллионов долларов

«Бока Хуниорс» готов расстаться с полузащитником Кевином Сеноном, сообщает Bolavip. Ранее стало известно об интересе к 24-летнему аргентинцу со стороны ЦСКА и «Олимпиакоса».

По данным источника, предложения российского и греческого клубов не достигают 10 миллионов долларов и пока не убедили руководство «Бока Хуниорс». Отмечается, что «Олимпиакос» хочет выкупить 80 процентов прав на игрока за 7 миллионов долларов. Сумма предложения от ЦСКА не называется.

Контракт игрока действует до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость флангового хавбека в 9 миллионов евро.

Сенон играет за «Бока Хуниорс» с 2024 года. За это время он провел 72 матча, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.