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«Восхитительная ночь». Новая фотография Жиго после дерби «Спартак» — ЦСКА

08:09
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Автор дубля в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

«Спасибо за вашу невероятную поддержку, восхитительная ночь», — подписал фото Жиго.

«Спасибо тебе», — написал в комментариях вратарь «Спартака» Александр Максименко.

Спартак — ЦСКА

Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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