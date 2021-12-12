Воронин: «Если «Динамо» удастся провести в таком же ритме вторую часть сезона, то мы станем чемпионами»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) отметил, что у команды сохраняются шансы на чемпионство.
— Захарян признан лучшим молодым игроком нашего чемпионата, согласны с этим?
— Я думаю, что да. Он молодой перспективный парень, провел отличные полгода и полностью заслужил это звание.
— У «Динамо» еще есть шансы на чемпионство?
— Конечно, я в этом уверен. «Зенит» еще потеряет очки не один раз, все будут терять очки. Сегодня было важно не проиграть и не отпустить питерцев далеко в отрыв, мы это сделали. Если нам удастся провести в таком же ритме и темпе вторую часть сезона, то мы станем чемпионами. Сейчас нужно отдохнуть, привести себя в порядок и качественно подготовиться к важнейшим 12-ти турам, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Динамо» на 2 очка.
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