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Воронин: «Если «Динамо» удастся провести в таком же ритме вторую часть сезона, то мы станем чемпионами»

19:28
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) отметил, что у команды сохраняются шансы на чемпионство.

— Захарян признан лучшим молодым игроком нашего чемпионата, согласны с этим?

— Я думаю, что да. Он молодой перспективный парень, провел отличные полгода и полностью заслужил это звание.

— У «Динамо» еще есть шансы на чемпионство?

— Конечно, я в этом уверен. «Зенит» еще потеряет очки не один раз, все будут терять очки. Сегодня было важно не проиграть и не отпустить питерцев далеко в отрыв, мы это сделали. Если нам удастся провести в таком же ритме и темпе вторую часть сезона, то мы станем чемпионами. Сейчас нужно отдохнуть, привести себя в порядок и качественно подготовиться к важнейшим 12-ти турам, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Динамо» на 2 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры