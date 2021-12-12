Воронин рассказал, в каком случае Шварц продлит контракт с «Динамо»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) рассказал, в каком случае главный тренер Сандро Шварц продлит контракт с клубом.
— Кто из игроков после прихода Шварца в «Динамо» прибавил больше всех?
— Однозначно — Вячеслав Грулев. Он начинал сезон запасным игроком, а к зиме стал незаменим игроком основного состава. Сегодня он вновь был одним из лучших игроков на поле.
— Продлит ли Шварц контракт с «Динамо»?
— Я не знаю. Если клуб будет им доволен, и он захочет остаться, то, конечно, продлит, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
Напомним, контракт 43-летнего немецкого специалиста рассчитан до лета 2022 года.
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