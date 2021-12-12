Воронин: «В «Зените» мне очень нравится Вендел, как опорный полузащитник»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игроках «Зенита».

— У Грулева какая-то непонятная ситуация с контрактом, можете прокомментировать?

— Опять же, меня спросили, кто прибавил, кто стал лучше играть за последнее время — я ответил. Не имею никакого отношения к контрактам. Грулев снова был одним из лучших в команде.

— Вы сказали, что выделили бы Вендела у соперников.

— Как опорный полузащитник, он мне очень нравится. «Зенит» играет в классный футбол, особенно когда захочет. В первом тайме они это показали. Мы в это время, может быть, были чуть-чуть зажаты. Во втором же тайме это было то же «Динамо», как в матче с «Рубином» или теми же «Химками», когда мы дома играли. Да, убрали двух футболистов из-за травмы, но мы показали свое лицо. «Зенит» — хорошая команда и останется ей. Нужно выходить и играть в футбол. Ребята очень много моментов создали, чтобы победить, но думаю результат закономерен по этой игре.

— А что вы сказали после?

— Главный тренер говорил. Он всегда знает, что сказать, как подобрать правильные слова.

— У «Зенита» не было Дзюбы и Азмуна, которые определяют их игру уже три года. У обоих заканчиваются контракты. Если они выпадут на какое-то время, это уравняет шансы «Зенита» с другими командами?

— Не думаю, они сейчас опять купят какого-то топового форварда. Тем более у них еврокубки. «Зенит» не останется без нападающих, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.