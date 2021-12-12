Андрей Воронин: «Руководство «Динамо» сейчас не будет тратить 40 миллионов на футболиста»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о возможном усилении состава бело-голубых.
— Каков ваш прогноз: если вы так же проведете второй круг, то станете чемпионами
— До этой игры у нас было 35 очков. Уберем 2 игры — 29 очков. «Зенит» может нас опередить, но если мы продолжим играть так же, то сможем стать первыми. Хотя и мы будем терять, и «Зенит» будет терять. Это не дерзкий прогноз, а то, что я вижу, чувствую. Если мы наберем 29 очков, то станем чемпионами.
— Вам не кажется, что для борьбы за первое место нужно усиление?
— Усиление никогда не помешает. Особенно если это хороший игрок, как Клаудиньо, Малком. Мы не будем сейчас сравнивать с «Зенитом». Руководство «Динамо» сейчас не будет тратить 40 миллионов на футболиста. Будет усиление, не будет. Я этого не исключаю. Мы очень много выиграли. Никогда не останавливались. Последнюю игру с «Рубином» вообще перевернули. Этого раньше не было в «Динамо». Если к нам придут 2 качественных футболиста, я буду только рад, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
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