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Андрей Воронин: «Руководство «Динамо» сейчас не будет тратить 40 миллионов на футболиста»

20:00
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о возможном усилении состава бело-голубых.

— Каков ваш прогноз: если вы так же проведете второй круг, то станете чемпионами

— До этой игры у нас было 35 очков. Уберем 2 игры — 29 очков. «Зенит» может нас опередить, но если мы продолжим играть так же, то сможем стать первыми. Хотя и мы будем терять, и «Зенит» будет терять. Это не дерзкий прогноз, а то, что я вижу, чувствую. Если мы наберем 29 очков, то станем чемпионами.

— Вам не кажется, что для борьбы за первое место нужно усиление?

— Усиление никогда не помешает. Особенно если это хороший игрок, как Клаудиньо, Малком. Мы не будем сейчас сравнивать с «Зенитом». Руководство «Динамо» сейчас не будет тратить 40 миллионов на футболиста. Будет усиление, не будет. Я этого не исключаю. Мы очень много выиграли. Никогда не останавливались. Последнюю игру с «Рубином» вообще перевернули. Этого раньше не было в «Динамо». Если к нам придут 2 качественных футболиста, я буду только рад, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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