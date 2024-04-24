Воробьев — о новом календаре РПЛ: «Я уже давно не пытаюсь понять принимаемые футбольными чиновниками решения»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев иронично отреагировал на календарь следующего сезона РПЛ.

«Если честно, я больше думаю о Шопенгауэре и Марке Аврелии, чем о прошлогоднем снеге в матчах чемпионата России (смеется). Но если брать контекст русского философа Бердяева... У него есть книга «Судьба России», где он рассматривает непостижимость души российского социума и его представителей. Футбольные чиновники в этом смысле не являются исключением. Я уже давно не пытаюсь понять принимаемые ими решения», — цитирует Воробьева Legalbet.

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.