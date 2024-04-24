«Краснодар» — «Балтика»: гости сократили отставание в счете

«Балтика» сократила отставание в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара».

На 90-й минуте гол забил Данила Козлов. Для него это второй мяч в игре и текущем сезоне чемпионата России. Счет на данный момент — 3:2 в пользу «быков».