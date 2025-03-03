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Волк: «На игру с «Локо» надевал два комплекта термобелья»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как справлялся с погодными условиями в матче с «Локомотивом» (1:1).

— Я на эту игру надевал два комплекта термобелья, так было чуточку теплее. Также ступни, ноги, пальцы, ладони растирал специальными мазями. Было более-менее неплохо в этом плане, но все остальное тело невозможно согреть, поэтому было очень холодно.

— Двое носков надели или трое?

— В двух носках не совсем комфортно, все-таки чувство мяча важнее. Приходится как-то подстраиваться под эти условия — больше двигаться, больше разминаться, когда мяч рядом с чужими воротами.

— Дмитрий Баринов, опробовав поле, сказал фразу про хоккей. Такие матчи действительно больше похожи на хоккей?

— Не думаю, что его комментарий был по поводу поля, скорее он касался погодных условий — перед игрой шел снег, все замело и поле покрылось льдом. Да, здесь не совсем приятно, не совсем комфортно, но само качество газона приемлемое, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Матч 19 тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1) прошел в суровых погодных условиях: на улице было минус 8 градусов, которые ощущались как -15.

Источник: «РБ Спорт»
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Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
Давид Волк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Зенит

 6
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 5
П
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 4
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