Волк: «На игру с «Локо» надевал два комплекта термобелья»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как справлялся с погодными условиями в матче с «Локомотивом» (1:1).

— Я на эту игру надевал два комплекта термобелья, так было чуточку теплее. Также ступни, ноги, пальцы, ладони растирал специальными мазями. Было более-менее неплохо в этом плане, но все остальное тело невозможно согреть, поэтому было очень холодно.

— Двое носков надели или трое?

— В двух носках не совсем комфортно, все-таки чувство мяча важнее. Приходится как-то подстраиваться под эти условия — больше двигаться, больше разминаться, когда мяч рядом с чужими воротами.

— Дмитрий Баринов, опробовав поле, сказал фразу про хоккей. Такие матчи действительно больше похожи на хоккей?

— Не думаю, что его комментарий был по поводу поля, скорее он касался погодных условий — перед игрой шел снег, все замело и поле покрылось льдом. Да, здесь не совсем приятно, не совсем комфортно, но само качество газона приемлемое, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Матч 19 тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1) прошел в суровых погодных условиях: на улице было минус 8 градусов, которые ощущались как -15.