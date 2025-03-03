Чернов — о продлении контракта со «Спартаком»: «Конечно, хочу остаться»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в московском клубе.

— Твой агент говорил, что обеспокоен вопросом продления твоего контракта со «Спартаком».

— Да, я читал это все.

— Ты хочешь остаться в клубе?

— Да, конечно, хочу.

— Скоро ждать прогресса с продлением?

— Не знаю.

Чернов выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 7 матчей во всех турнирах за москвичей. Контракт 29-летнего игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Александр Абустин