«Вольфсбург» подпишет защитника «Сассуоло» Рожерио, которого отказались продавать в «Спартак»

Защитник «Сассуоло» Рожерио продолжит карьеру в «Вольфсбурге», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже согласовали условия трансфера.

На 25-летнего бразильца претендовал «Спартак», однако итальянский клуб отказался продавать футболиста в московский клуб по политическим причинам.

В сезоне-2022/23 Рожерио сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.