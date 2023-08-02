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Гагнидзе: «Мечтаю попасть в АПЛ, но мне больше подходят чемпионаты Испании и Италии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе рассказал, в какой лиге он мечтает играть.

«На мой взгляд, все футболисты мечтают однажды попасть в АПЛ. Я не исключение. Но по стилю мне больше подходят Испания и Италия. Поэтому, наверное, хотел бы поиграть сначала там. Но мне еще рано думать о переходе в топовую европейскую лигу. Сначала нужно проявить себя здесь, развиваться. Сейчас я получаю огромный опыт в «Динамо», играю и тренируюсь с сильными футболистами», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

20-летний хавбек сыграть в прошедшем сезоне 27 матчей за «Динамо» и отдал три результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
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