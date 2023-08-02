Гагнидзе: «Мечтаю попасть в АПЛ, но мне больше подходят чемпионаты Испании и Италии»

Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе рассказал, в какой лиге он мечтает играть.

«На мой взгляд, все футболисты мечтают однажды попасть в АПЛ. Я не исключение. Но по стилю мне больше подходят Испания и Италия. Поэтому, наверное, хотел бы поиграть сначала там. Но мне еще рано думать о переходе в топовую европейскую лигу. Сначала нужно проявить себя здесь, развиваться. Сейчас я получаю огромный опыт в «Динамо», играю и тренируюсь с сильными футболистами», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

20-летний хавбек сыграть в прошедшем сезоне 27 матчей за «Динамо» и отдал три результативные передачи.