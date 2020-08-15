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«Во втором тайме армейцы сознательно отдавали инициативу». Первушин — о поражении «Тамбова» от ЦСКА

20:09
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:2) заявил, что его команде не хватило еще одного гола.

— Понимали, как играть с ЦСКА, — сказал Первушин. — Это хорошо взаимодействующая команда, в которой много молодых игроков. Они хотят все время открываться за спину. В первом тайме игра не получилась, во втором, видимо, армейцы сознательно отдавали инициативу. Не хватило еще одного гола. (Наталья Юрина)

ЦСКА — Тамбов

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