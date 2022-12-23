Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре «СЭ» определил позицию клуба касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нужно все же играть, чем ждать, когда нас вернут. Если это произойдет быстро, я, конечно же, за то, чтобы играть хоть в Ахии, хоть где. Чтобы у нас был международный опыт. РФС будет со всеми обсуждать. Конечно, хотелось бы играть в Европе. Но лучше играть, чем не играть: хоть в Азии, хоть на луне!» — сказал Иванов «СЭ».

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.