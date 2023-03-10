Властимил Петржела считает, что Личку могут позвать большие клубы России

Чешский тренер Властимил Петржела оценил работу главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички после победы его команды над «Сочи» в 19-м туре чемпионата России (4:0).

«Марцел был хорошим нападающим. Я тоже играл в нападении. Мы как тренеры любим играть в атакующий футбол. Здесь, в Чехии, некоторые клубы играют от обороны. Это катастрофа. Просто не на что смотреть. Один удар по воротам за матч. Такие команды мне не нравятся. Марцел — молодец, что играет в такой смелый футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Также он ответил на вопрос, могут ли Личку позвать большие клубы России.

«Думаю, его позовут. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень», — добавил специалист.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. На данный момент его команда с 28 очками занимает 7-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.