Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта Вендела с питерским клубом.

«Хорошая новость. Вендел — качественный игрок, но в «Зените» уже слишком много бразильцев. Так не должно быть. Получается, что это уже не русская команда», — сказал Петржела «СЭ».

21 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.