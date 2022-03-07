Стукалов считает, что «Уфа» наиграла на один гол в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итог матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

— В первом тайме «Зенит» владел территориальным преимуществом. Кроме момента, когда Дзюба сбросил мяч на Алберто, остроты не было. В принципе, план работал, за исключением того, что мы робко действовали, когда мяч был у нас. Во втором тайме пропустили два мяча после рикошетов, у соперника был еще один момент, когда мы раскрылись. На один гол мы наиграли. Если бы забили, могло бы все сложиться по-другому.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).