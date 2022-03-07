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Стукалов считает, что «Уфа» наиграла на один гол в матче с «Зенитом»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итог матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

— В первом тайме «Зенит» владел территориальным преимуществом. Кроме момента, когда Дзюба сбросил мяч на Алберто, остроты не было. В принципе, план работал, за исключением того, что мы робко действовали, когда мяч был у нас. Во втором тайме пропустили два мяча после рикошетов, у соперника был еще один момент, когда мы раскрылись. На один гол мы наиграли. Если бы забили, могло бы все сложиться по-другому.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).

07.03.2022 | Зенит — Уфа
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Уфа
Алексей Стукалов
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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