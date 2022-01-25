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Ерохин отметил жаркую погоду во время товарищеского матча «Зенита» с «Жилиной»

Ерохин подвел итоги товарищеского матча «Зенита» с «Жилиной»
Виктория Кравченко

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о товарищеском матче против «Жилины» (5:0) на сборах в Дубае.

«Сегодня, наверное, была самая жаркая погода среди всех наших товарищеских матчей. Но это подготовка, это всегда непросто, сегодня больше ребят сыграли по 90 минут. Могли забить больше, могли меньше — главное, что отработали, выполнили установку тренера», — цитирует Ерохина пресс-служба клуба.

В этой встрече хавбек оформил хет-трик.

«Зенит», завершивший первый сбор в Дубае, лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Динамо» в 2 очка. В следующем туре 28 февраля питерцы сыграют с «Рубином».

ФК Жилина
ФК Зенит
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 - : -
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