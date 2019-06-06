Власти Дагестана не намерены оказывать бюджетную поддержку "Анжи"

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что власти республики не намерены оказывать бюджетную поддержку "Анжи". Клуб испытывал денежные проблемы весь прошедший сезон, накопил большую сумму долга и после вылета из РПЛ не может себе позволить участие в Олимп-ФНЛ.

– Футбольный клуб, насколько я понимаю, находится в очень плохом финансовом состоянии, – приводит "РИА Новости" слова Васильева. – Я как глава Дагестана скажу вам сразу: у нас нет сейчас в бюджете денег для того, чтобы содержать "Анжи". Мы не готовы это сделать, но поддерживать спорт мы будем.

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