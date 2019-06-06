Магомед Адиев: "Я против того, чтобы "Анжи" просил финансовую поддержку у Роберто Карлоса и Это'О"

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев считает, что бывшие звезды махачкалинцев Роберто Карлос и Самюэль Это'О не обязаны финансово помогать клубу. "Анжи" испытывал денежные проблемы весь прошедший сезон, накопил большую сумму долга и после вылета из РПЛ не может себе позволить участие в Олимп-ФНЛ.

– Я противник, чтобы у Роберто Карлоса и Это'О просили финансовую поддержку, - сказал Адиев. - Неправильно. Неважно, за какие они деньги играли. Сулейман Керимов посчитал нужным им столько платить. Кто-кто, но не они должны помогать "Анжи". Они – футболисты, сделали свое дело, показали мастерство высокого класса. В Дагестане они до неимоверного уровня подняли интерес к футболу. Столько людей, мальчишек стали заниматься в секциях. Мы должны только поблагодарить их и пожелать удачи. Другие люди нам должны помогать. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

Полностью интервью Адиева