Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре
19:02
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим футболистом декабря в московской команде по версии болельщиков, сообщает пресс-служба армейцев. Хорват набрал 33 процента голосов.
Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев (16%), третьим — хавбек Иван Обляков (13%).
22-летний Влашич принял участие в трех матчах ЦСКА в декабре и забил победный гол в ворота «Эспаньола» (1:0) в Лиге Европы.
?? Болельщики #ЦСКА признали лучшим игроком армейцев в декабре Николу Влашича! https://t.co/0U5ebeg9R5 pic.twitter.com/Ol2M5WXHuP— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 30, 2019
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