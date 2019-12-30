Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим футболистом декабря в московской команде по версии болельщиков, сообщает пресс-служба армейцев. Хорват набрал 33 процента голосов.

Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев (16%), третьим — хавбек Иван Обляков (13%).

22-летний Влашич принял участие в трех матчах ЦСКА в декабре и забил победный гол в ворота «Эспаньола» (1:0) в Лиге Европы.